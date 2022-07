Incidente in via del Vespro, scontro scooter-furgone: giovane in ospedale

Ventinovenne ricoverato in ospedale dopo lo schianto contro un furgone. Un incidente si è verificato poco dopo le 22 di ieri in via del Vespro, all’altezza di via Salvatore Morso, dove un giovane in sella a un Honda Sh si è scontrato con un Ford Transit.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato il ferito (C. T. le iniziali) al Policlinico dov’è entrato in codice arancione. Illeso invece l’autotrasportatore, un uomo di 43 anni.

Dopo i primi accertamenti è stato ricostruito che il giovane in scooter stava percorrendo via del Vespro mentre il furgone procedeva su via del Morso e lo scontro sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza.

Saranno gli agenti dell’Infortunistica, che hanno eseguito i rilievi e ascoltato alcuni potenziali testimoni, a ricostruire la dinamica per stabilire eventuali responsabilità da parte di entrambi i conducenti dei mezzi.