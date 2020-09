Incidente in via De Gasperi, si scontrano due auto e una finisce contro un albero: 4 feriti

Il rumore di un violento impatto tra due auto ha svegliato stamani i residenti della zona di via De Gasperi. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Ausonia ed è stato tanto forte che una delle due vetture è finita contro un albero dell'aiuola spartitraffico. Il bilancio è pesante: quattro feriti gravi. Hanno 44, 22, 21 e 20 anni. Sono stati soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco e condotti tutti nel vicino ospedale Villa Sofia. Due sono entrati in codice rosso. La dinamica dell’incidente è tutta da ricostruire. Compito che spetta agli agenti della polizia municipale.

Un altro incidente si è verificato in viale del Fante, nei pressi dello Stadio delle Palme. Il conducente di una Hyundai Getz ha perso il controllo, è finto contro un palo dell'illuminazione pubblica per poi ribaltarsi.

