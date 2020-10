Incidente in via Dante, ciclista ferito dopo l'impatto con un'auto

Un incidente stradale, senza gravi conseguenze, si è verificato stamani in via Dante, all'altezza di via Garzilli. All'incrocio tra le due strade. un'auto e una bicicletta si sono scontrate. In sella alla bici - che secondo le prime informazioni era lungo la pista ciclabile - c'era un ragazzo, che è finito sull'asfalto riportando lievi ferite. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale Villa Sofia. Illeso l'automobilista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. I vigili hanno effettuato i rilievi del caso e sono intervenuti per la viabilità, molto rallentata per la presenza dei mezzi in strada.

