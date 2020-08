Incidenti stradali Bagheria / Via Dante Alighieri

Incidente a Bagheria, con lo scooter contro un'auto: grave sedicenne

L'impatto è avvenuto in via Dante. In aiuto del minorenne sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale Civico dove è giunto in serie condizioni. La prognosi è riservata