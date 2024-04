Incidente in via Dante, schianto contro un albero: morto un motociclista

Tragico incidente nella tarda serata di ieri in via Dante. Un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto, una T-Max, contro un albero all’incrocio con piazza Virgilio. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti. Sul posto sono giunti i vigili urbani e un'ambulanza del 118, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti pare non siano coinvolti altri mezzi. Sono in corso indagini da parte dell’Infortunistica della polizia municipale. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. (Articolo in aggiornamento)