Incidente in via Dante: donna perde il controllo dell'auto, finisce contro un albero e si ribalta

Sbanda con l’auto, si schianta contro un albero e poi si ribalta. Un incidente si è verificato nella notte in via Dante, nell’ultimo tratto prima di arrivare in piazza Principe di Camporeale. Alla guida del mezzo, un Nissan Qashqai, c’era una donna di 46 anni, nata in Polonia ma residente a Palermo, che è stata portata con un’ambulanza al pronto soccorso del Civico.

L’automobilista, estratta dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stata ricoverata e tenuta sott’osservazione per alcune ore, ma le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni. Gli agenti dell’Infortunistica, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi, hanno richiesto gli esami del sangue ai medici per stabilire se la 46enne si fosse messa alla guida dopo aver bevuto alcolici.

Immagini di Maria Zanghì

Un altro incidente si è verificato ieri pomeriggio, poco prima delle 19, al Foro Italico, all’altezza di via Lincoln. Secondo una prima ricostruzione un uomo e una donna - marito e moglie, rispettivamente di 59 e 55 anni - sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce dal conducente di una Fiat Punto. L’ottantenne alla guida, ancora sotto choc, si è fermato aspettando l’arrivo dei sanitari e della polizia municipale.

Il 59enne se l’è cavata con qualche escoriazione mentre le condizioni della moglie sono apparse più gravi. La donna infatti è stata portata d’urgenza al pronto soccorso del Buccheri La Ferla dov’è entrata in codice rosso. Poco prima della mezzanotte però i medici, una volta terminati gli accertamenti, hanno escluso la riserva sulla vita preferendo comunque tenere la paziente sott’osservazione ancora per qualche ora.

Un terzo incidente è stato registrato intorno alle 22.15 di ieri in viale Strasburgo, all’altezza di via della Resurrezione. A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia municipale, sono state una Opel e una Ford che viaggiavano nella stessa direzione. Alla guida dei mezzi c’erano due donne che, dopo l’impatto, sono scese dagli abitacoli per scambiarsi i dati e coinvolgere le assicurazioni.

In un primo momento la discussione era sembrata pacifica ma poco dopo la situazione sarebbe degenerata. A un certo punto infatti la conducente della Ford, come riferiscono alcuni testimoni, sarebbe salita in auto per allontanarsi. Durante questa manovra, però, avrebbe urtato l’altra automobilista facendola cadere e rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza.

Gli agenti della polizia municipale hanno acquisito le immagini di alcune telecamere e le informazioni riferite da alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena. La donna alla guida della Ford, a meno che non decida di presentarsi prima in caserma per raccontare la sua versione dei fatti, rischia di trovarsi alla porta i vigili che potrebbero anche denunciarla per omissione di soccorso.