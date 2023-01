Incidente in via Cusmano, scontro auto-moto: ferite una donna e una bambina di 6 anni

E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 14,30 in via Giacomo Cusmano, all'angolo con via Giuseppina Turrisi Colonna.

Nello scontro fra un'auto (una Opel Mokka) e una moto (un Piaggio Liberty) ad avere la peggio sono state le persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote: si tratta di una donna e di una bambina di 6 anni, trasportate in ambulanza rispettivamente al Policlinico (in codice verde) e all'Ospedale dei Bambini (in codice giallo).

Sul posto è intervenuto il 118. Presenti anche i vigili urbani della sezione Infortunistica che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa, con inevitabili ripercussioni sul traffico.