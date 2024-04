Incidente in viale Croce Rossa, perde il controllo dell'auto e finisce sul marciapiede della corsia opposta

Ha perso il controllo della propria auto e dopo aver superato il cordolo spartitraffico è finito sul marciapiede della corsia opposta restando in bilico sull'aiuola. Per fortuna solo tanto spavento per l'automobilista alla guida, un 83enne, questa mattina in viale Croce Rossa. Ben peggiori infatti potevano essere le conseguenze se qualche altro mezzo si fosse trovato a passare al momento dell'invasione di corsia.

Pare che l'uomo sia stato colpito da un malore. I primi soccorsi sono stati prestati dalla moglie che si trovava con lui a bordo della Toyota Yaris, quindi l'arrivo dell'ambulanza e il trasporto a Villa Sofia dove l'anziano si trova ricoverato. Sul posto sono intervenuti una volante della polizia e i vigili urbani.