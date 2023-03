Incidente davanti all'Ucciardone, tir perde il carico durante una manovra: traffico in tilt

Stava facendo manovra per svoltare e tornare nella carreggiata di via Crispi in direzione del Foro Italico quando, quasi all'altezza di piazza della Pace, ha perso il carico paralizzando il traffico. E' successo questa mattina a pochi metri dall'Ucciardone dove sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale a seguito di un incidente che ha coinvolto un tir che trasportava centinaia di pesanti sacchi di gasbeton, un materiale edile.

Il mezzo pesante è rimasto bloccato proprio in curva, in via Piano dell'Ucciardone, impedendo agli altri automobilisti di girare e mandando in tilt la circolazione. Le squadre del 115 hanno messo in sicurezza l'area e sul posto sono rimasti i vigili urbani che hanno richiesto l'intervento di un'autogrù per rimuovere il carico e spostare il tir. Non si registrano altri danni né feriti.