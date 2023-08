Stavano percorrendo la strada nella stessa direzione quando, per cause ancora da accertare, sono entrati in rotta di collisione. Un incidente si è verificato ieri sera in via Crispi davanti all'hotel Ibis. A scontrarsi una motope Piaggio e uno scooter Honda che, a seguito dell'impatto, si è schiantato contro una Dacia Duster parcheggiata. Dopo un primo intervento di una pattuglia della guardia di finanza sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica e i sanitari del 118 che hanno li accompagnati in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione i due conducenti stavano percorrendo via Crispi in direzione del Foro Italico quando, forse durante un sorpasso, è avvenuto lo scontro che ha disarcionato il conducente dello scooter. Sia lui - il 37enne M.T. - che l'uomo alla guida della motoape - il 48enne F. F. - sono stati soccorsi e portati al Civico per effettuare alcuni esami. Fortunatamente le condizioni di entrambi, entrati in pronto soccorso con il codice giallo, non desterebbero preoccupazione.

Gli agenti dell'Infortunistica, dopo aver terminato i rilievi, hanno ascoltato alcuni potenziali testimoni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona e da quelle del vicino hotel che potrebbero aiutare a chiarire la dinamica dello scontro. Dai successivi accertamenti è emerso che il "lapino", utilizzato dal conducente per trasportare ferro vecchio sparso sull'asfalto dopo l'impatto, era sprovvisto di copertura assicurativa.