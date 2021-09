Incidente in via Crispi, moto finisce contro un pullman: feriti due fratelli

Incidente con due feriti nel primo pomeriggio di oggi in via Crispi. Per ragioni ancora da chiarire una moto di grossa cilindrata, una Honda, e una Jeep Renegade si sono scontrate intorno alle 14.30 nel tratto davanti al comando della guardia di finanza. Poi il mezzo a due ruote si è schiantato contro un pullman.

Nell'impatto ha avuto la peggio il motociclista, 36 anni, che era in sella con il fratello (B.P. e G.P. le rispettive iniziali). I due sono rimasti entrambi feriti e sono stati portati in ospedale, al Buccheri La Ferla. E' intervenuto il personale del 118, per prestare le prime cure. Sul posto anche i vigili dell'Infortunistica. Lo scontro ha mandato in tilt il traffico e si sono registrate lunghe code.