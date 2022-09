Incidente in via Crispi: sbanda con l'auto, si schianta contro due mezzi parcheggiati e si ribalta

Avrebbe perso il controllo dell'auto, a suo dire a causa dello scoppio di uno pneumatico, e avrebbe travolto due macchine parcheggiate per poi ribaltarsi. Un incidente si è verificato ieri sera in via Crispi, all'altezza del Molo Santa Lucia. Alla guida dell'unico mezzo coinvolto, una Hyundai Kona, c'era un ragazzo di 26 anni (E. S. le iniziali) che, nonostante il violento impatto, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A segnalare l'incidente sono stati altri automobilisti e alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena. "Era da solo in macchina. Io e un amico l'abbiamo aiutato ad uscire dall'abitacolo", racconta a PalermoToday un uomo che si trovava lì al momento dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno spostato il mezzo liberando la strada.

Gli agenti dell'Infortunistica, oltre ad eseguire i rilievi, hanno ascoltato 26enne per ricostruire la dinamica. Il giovane si sarebbe giustificato sostenendo di aver avuto un problema a una ruota. I vigili lo hanno sottoposto all'alcol test ma l'etilometro precursore ha dato esito negativo. Per lui, soccorso sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Un altro incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Villabate e Misilmeri. Si tratta di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi. Ad avere la peggio uno dei tre automobilisti, soccorso dal personale del 118 e portato con l'ambulanza al Buccheri dov'è entrato in codice verde.