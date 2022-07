Incidente in via Terranova, donna morta dopo essere stata travolta uno scooter

Travolta e uccisa da uno scooter nella zona di corso Calatafimi. Una donna di 87 anni, Giovanna Giglia, è morta la scorsa notte in ospedale per le conseguenze di un incidente avvenuto alcune ore prima, poco prima delle 23, in via Cesare Terranova, all’altezza di via Paruta. A investirla, come accertato dalla polizia municipale, sarebbe stato un quarantunenne (M.C., le iniziali) che si trovava in sella a un Piaggio Beverly 300.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti dell’Infortunistica, l’anziana donna era appena uscita da un locale doveva aveva cenato e stava per tornare sull’auto che l’avrebbe riportata a casa. Proprio in quel momento, però, stava arrivando lo scooter che l’ha travolta e scaraventata per terra. Subito dopo l’impatto è stato allertato il 118 che ha inviato due ambulanze per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale.

Il conducente dello scooter è stato portato all’Ingrassia ed è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. La donna, invece, è stata ricoverata al Cervello dove però il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 2. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale in attesa che il personale dell'Infortunistica definisca gli atti da inviare alla Procura che poi dovrà decidere se indagare il quarantunenne per omicidio stradale.