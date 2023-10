Incidente in via Cavour, donna in bici elettrica investita da un automobilista

Sarebbe stata speronata da un automobilista che, dopo l'impatto, si sarebbe allontanato senza sincerarsi delle sue condizioni né aiutarla. Un incidente è avvenuto ieri mattina in via Cavour, praticamente all'altezza della sede della Prefettura. Ad avere la peggio è stata una 44enne che si trovava in sella a una bici elettrica. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata con l'ambulanza al Civico: i primi accertamenti, fortunatamente, non avrebbero evidenziato traumi o altre gravi conseguenze.

Secondo una prima ricostruzione la 44enne stava pedalando in direzione di piazza XIII Vittime quando un'auto l'avrebbe investita. Non un urto violento, ma sufficiente a farla cadere. Stando al racconto di alcuni passanti, il conducente del mezzo - che potrebbe anche non essersi accorto dell'accaduto - non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamerre installate in zona.

Un altro incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Villagrazia, all'altezza del civico 101, di fronte a un panificio (foto allegata). Una ragazza di 24 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata investita da un mezzo, forse uno scooter, mentra attraversava la strada. Diversi passanti sono intervenuti per prestarle i primi soccorsi prima dell'arrivo dell'ambulanza e del trasferimento al Policlicnico dov'è entrata in codice giallo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello scontro.