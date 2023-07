Scontro fra due moto all'ingresso del Civico, un morto

Un uomo, Giuseppe D'Anna, di 51 anni, è morto stamattina in un incidente stradale tra due moto avvenuto in via Carmelo Lazzaro, all'altezza del numero 27, davanti a uno degli ingressi del Civico. Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 5.30 quando, una delle due moto stava proprio entrando in ospedale, mentre l'altra stava uscendo.

Per cause ancora da accertare è avvenuto il violento impatto. Nonostante i soccorsi dei medici del 118, per D'Anna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e proveranno a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Aggiornato alle 12 con il nome e l'età della vittima