Incidente stradale nella notte appena trascorsa in via Filippo Brunelleschi. Una Opel Corsa si è schianatata contro tre auto in sosta ed alcuni cassonetti dell'immondizia. Nell'impatto sono state travolte una Suzuki Swift (nella foto), una Opel Astra e un'Audi A2. Nessuno è rimasto ferito.

Incidente in via Brunelleschi, Opel Corsa travolge tre auto in sosta: non ancora identificato il conducente