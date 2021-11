Via Brigata Verona, si ribaltano con la microcar: feriti due ragazzini

Due ragazzini sono rimasti feriti a causa di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi della Statua. I due erano a bordo di una microcar che per cause da accertare si è ribaltata. E' successo in via Brigata Verona intorno alle 19.30, proprio all'altezza dell'istituto superiore Pareto. Non risultano coinvolti altri mezzi. I giovani sono stati trasportati entrambi in ambulanza nel vicino ospedale Villa Sofia. Per tirarli fuori dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.