Incidente al Cep, donna di 72 anni perde il controllo dell’auto e si ribalta

Avrebbe urtato un mezzo in doppia fila per poi ribaltarsi con la sua auto. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Giacomo Besio, quartiere Cep. Ad avere la peggio la conducente di una Fiat Panda bianca che si è capovolta, una donna di 72 anni (G.M. le iniziali) che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale a Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione l’anziana automobilista, arrivata all’altezza di via Barisano da Trani, avrebbe perso il controllo della Panda. Prima avrebbe colpito una Lancia Y e poi avrebbe sbattuto contro una Fiat Punto e una Citroen C3. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.