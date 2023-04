Incidente in via Ausonia, si ribalta dopo lo scontro con un'altra auto: due feriti

Auto si ribalta dopo uno scontro con un'altra vettura in via Ausonia. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 7.20, all'altezza dell'incrocio con via Val di Mazara. Due i mezzi coinvolti: una Dacia Duster e una Chevrolet Matiz. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e portati in ospedale per accertamenti ma non si conoscono ancora le loro condizioni. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo cappottato.

Secondo una prima ricostruzione la Duster percorreva via Ausonia in direzione stadio quando, all'incrocio con via Val di Mazara, si è scontrata con l'altra macchina. Un impatto molto violento dopo il quale la Duster si è schiantata contro alcuni mezzi parcheggiati e si è ribaltata terminando la sua corsa circa 200 metri dopo il punto dell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. (Articolo in aggiornamento)