Borgo Nuovo, non si ferma all'alt della polizia e si schianta contro l'auto di un'anziana: 73enne in ospedale

Non si sarebbe fermato a un posto di controllo, nella zona di Borgo Nuovo, e fuggendo si sarebbe schiantato contro l’auto di un’anziana donna. Un giovane automobilista è stato bloccato oggi pomeriggio dopo un incidente avvenuto all’incrocio tra via Assoro e via Centuripe. Tre i mezzi coinvolti, tra i quali una Suzuki Vitara guidata da una 73enne che è stata portata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'Ingrassia. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione la polizia stava effettuando un posto di controllo non lontano dal centro commerciale La Torre. Il giovane automobilista, vedendo l’agente con il braccio teso e la paletta in mano, invece di di fermarsi avrebbe accelerato provando ad allontanarsi. La sua fuga però sarebbe durata poche centinaia di metri: tra una manovra e l’altra, infatti, il ragazzo (del quale non si conoscono le generalità) avrebbe sbattuto frontalmente con la macchina dell’anziana, poi tamponata da un terzo mezzo.

In pochi minuti la zona si è riempita di volanti di polizia e pattuglie dell’Infortunistica della polizia municipale, chiamata a svolgere i rilievi stradali per ricostruire la dinamica dello scontro. Accertamenti in corso da parte degli investigatori per capire perché il giovane automobilista sia scappato provocando l’incidente. Da chiarire se l’auto sulla quale viaggiava fosse rubata o se invece appartenesse a lui, che potrebbe essere fuggito poiché senza assicurazione o con la revisione scaduta.