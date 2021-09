Incidente a Baida: auto si ribalta in via Alla Falconara

L'automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Mercedes Classe A che stava guidando. Sul posto è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale

Paura per un'automobilista in via Alla Falconara, a Baida. Questa mattina, verso le 6, ha perso il controllo della Mercedes Classe A che stava guidando e il mezzo si è ribaltato.

Sul posto, per cause accertare le cause del sinistro e gestire la viabilità, è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale. Non ci sono feriti.