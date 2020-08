Incidente in via de Gasperi, scontro auto-scooter: ferito un diciottenne

Scontro auto-scooter in via Alcide de Gasperi. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30, all'incrocio con via Ausonia. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un Keeway Ferito e una Mercedes Classe A. Il conducente del mezzo a due ruote, il diciottenne G.O., è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia. Le sue condizioni però non sarebbero gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Illeso invece il giovane che si trovava al volante dell'auto, il diciannovenne G.R., che è stato ascoltato dal personale della polizia municipale per fornire la propria versione dei fatti. Toccherà agli agenti dell'Infortunistica, che hanno eseguito i rilievi stradali, ricostruire l'esatta dinamica per stabilire eventuali responsabilità delle due parti. Lo scooter è stato rimosso con un mezzo del soccorso stradale.