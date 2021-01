Via Alcide de Gasperi: auto investe anziano: ricoverato in prognosi riservata a Villa Sofia

L'incidente in via De Gasperi

Si trova in prognosi riservata a Villa Sofia un anziano investito stamattina da una Mini Cooper in via Alcide De Gasperi.

L'uomo, G.D. le sue iniziali, dopo l'incidente è stato soccorso e portato nel vicino nosocomio. In merito al sinistro non si conoscono altri particolari: la polizia municipale è stata chiamata a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.