Incidente in via Alcide De Gasperi, auto si ribalta dopo uno scontro: due feriti

Auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio. L'incidente si è verificato ieri sera in via Alcide De Gasperi dove due macchine, una Renault Clio e una Fiat 500X, sono entrate in rotta di collisione provocando una violenta carambola. Entrambi i conducenti, A. S. di 37 e D. G. S. di 41, sono rimasti feriti e sono stati portati con le ambulanze al pronto soccorso di Villa Sofia. Nonostante il violento impatto, nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.

Ad assistere alla scena diversi testimoni che hanno soccorso gli automobilisti e richiesto i soccorsi. "Mi trovavo davanto a una vicina gelateria quando - racconta a PalermoToday una di loro - ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono girata e ho visto questa Fiat 500 che si ribaltava. Ho chiamato subito il 112 e hanno inviato le ambulanze, arrivate dopo circa 10 minti insieme a polizia e vigili del fuoco. Mi è stato chiesto di avvicinarmi alle auto per capire se ci fosse qualcuno incastrato, ma c'era solo questo ragazzo disteso sull'asfalto che gridava per il dolore".

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica che hanno effettuato i rilievi, ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero fornire qualche indicazione utile per ricostruire la dinamica e le responsabilità delle due parti. Da chiarire se in quel momento il semafore fosse in funzione o si fosse attivata la luce gialla lampeggiante. "Ho guardato molti minuti dopo l'impatto - conclude la testimone - e mi è sembrato che fosse spento".