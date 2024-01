Due feriti nello scontro tra un'auto e una mote a Falsomiele. E' il bilancio dell'incidente tra una Toyota Yaris e un Benelli Trk avvenuto stamattina in via dell'Orsa Minore, all'altezza di via Albiri. Ad avere la peggio i passeggeri del mezzo a due ruote - il 47enne A. P. e la coetanea R. D. - soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale al Civico dove sono entrati in codice giallo. Oltre alle ambulanze sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi per ricostruire al dinamica che ha portato allo scontro fra i due mezzi che, secondo le prime informazioni, viaggiavano in direzione opposte.