Incidente a Falsomiele, auto investe bicicletta e scappa: ferita 13enne

Attimi di paura nel pomeriggio a Falsomiele per un incidente stradale che ha coinvolto una 13enne. La ragazzina era in bicicletta in via dell'Airone quando è stata investita da un'auto, che poi si è allontanata senza prestare soccorso.

La 13enne, che nella caduta avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto, è stata soccorsa e condotta all'ospedale dei Bambini. Le sue condizioni però non sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi, la polizia e la polizia municipale. Gli inquirenti hanno anche raggiunto la madre della ragazzina in ospedale per raccogliere la sua testimonianza. Indagini sono in corso per rintracciare l'automobilista in fuga.

Solo ieri un uomo di 44 anni è stato travolto da un automobilista, poi fuggito, in via Giuseppe Di Vittorio allo Sperone.