Incidente a Bagheria, cinquantenne investito da un'auto mentre attraversa

Travolto da un’auto mentre attraversa la strada a Bagheria. Un uomo di 50 anni è stato ricoverato e si trova tuttora in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla, dov’è stato accompagnato in ambulanza a seguito dell’incidente avvenuto nella notte in via Luca Giordano. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato investito dal conducente di una Kia Sporting guidata da un automobilista poi risultato negativo all’alcol test e al drug test. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Bagheria che hanno eseguito i rilievi.