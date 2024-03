Travolto da un'auto mentre passeggia con il cane. Un uomo di 68 anni (F. D. M. le iniziali) è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto ieri mattina in via Gino Marinuzzi, traversa di corso Calatafimi. A investirlo, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, un automobilista di 63 anni (C. S.) che si trovava al volante di una Lancia Y. Sull'episodio indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.

Secondo quanto emerso dopo i primi accertamenti il pedone stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato investito dall'auto che lo ha scaraventato lontano dal punto in cui è avvenuto l'impatto. Alcuni residenti hanno lanciato l'allarme al 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza che ha portato il ferito al pronto soccorso del Policlinico. I primi esami effettuati in ospedale hanno evidenziato un delicato trauma cranico e altre lesioni nella zona del torace e dell'addome.

Gli agenti dell'Infortunistica intervenuti hanno identificato l'automobilista ed eseguito i rilievi secondo cui il pedone sarebbe stato investito sulle strisce o comunque in prossimità delle stesse. A confermarlo anche una traccia di sangue repertata a circa 4 metri dall'attraversamento, 6 metri prima del punto in cui è stata trovata la Lancia Y. I vigili hanno ascoltato diversi testimoni e richiesto l'acquisizione delle immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero chiarire la dinamica e le responsabilità dell'automobilista.