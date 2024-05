L'ultima notte di Patrycja, poche ore dopo avrebbe salutato Palermo: l'auto pirata trovata nei paraggi

Era l’ultima sera a Palermo per lei e il marito. Ancora poche ore e si sarebbero imbarcati sul volo che li avrebbe riportati in Polonia. E invece la vita di Patrycja Bartosik, 31 anni, si è fermata in corso Tukory dov’è stata travolta da una Smart. Neanche un'ora dopo, mentre si trovava in un letto d'ospedale, il suo cuore aveva smesso di battere. Alla guida del mezzo "pirata" trovato la notte stessa in via Salvatore Morso, che per una pura coincidenza si trovava a neanche cento metri dal b&b in cui la turista alloggiava insieme al marito, c’era un 46enne (A. T. le iniziali) che è fuggito dopo l’incidente: la mattina successiva l'uomo si è presentato al Comando della polizia municipale insieme al suo avvocato e dopo ha un po' ha ammesso l'accaduto.

Secondo quanto ricostruito sinora, anche grazie al racconto del marito e di un testimone ascoltato dall'Infortunistica della polizia municipale, l’incidente è avvenuto tra l’una e mezza e le due, all’altezza di via Antonio Marinuzzi. Patrycja Bartosik e il compagno stavano attraversando la strada quando la giovane donna è stata investita dall’automobilista al volante della Smart. L’uomo, invece di fermarsi a soccorrerla, avrebbe premuto il piede sull’acceleratore facendo perdere le proprie tracce. Il marito, sotto choc, ha chiamato il 112 e chiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere la moglie e portarla in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici del Civico, però, per lei non c’è stato nulla da fare.

Nelle ore successive all’incidente la polizia, diramando una nota tramite la centrale operativa, ha avviato le ricerche della Smart che è stata individuata in via Salvatore Morso: il mezzo - regolarmente assicurato e revisionato - aveva la parte frontale completamente distrutta. Dalla targa del mezzo la polizia municipale è risalita al proprietario e ai potenziali domicili in cui rintracciare lui o i familiari, informati del coinvolgimento del loro parente in un non meglio precisato incidente. Qualche ora dopo però il 46enne, un operaio senza un lavoro fisso, si è presentato insieme all’avvocato in una caserma di polizia e poi è andato al Comando della polizia municipale per essere ascoltato dai vigili che avevano già fatto i primi rilievi.

Varcate le porte degli uffici di via Ugo La Malfa, l’automobilista è stato sottoposto all’alcol test che, a qualche ora dai fatti, avrebbe evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,52%. Il 46enne in un primo momento avrebbe negato le proprie responsabilità e poi avrebbe cambiato versione, sostenendo di aver sottovaluto l’accaduto ma di non essersi accorto di avere travolto la turista polacca e di essere andato via. Poco o nulla sul perché la Smart, che è stata poi sequestrata, fosse stata lasciata in via Salvatore Morso, vicino al B&B della turista ma anche vicino al Policlinico dove poche ore dopo la tragedia è stata trasferita la salma della donna.

Alla luce di quanto emerso, e in attesa dell’acquisizione completa delle immagini riprese da alcune telecamere, l’automobilista è stato denunciato per omicidio stradale con l’aggravante della fuga e dell’omissione di soccorso. Dovrà essere invece valutato il profilo della guida in stato di ebbrezza perché il sospetto è che il tasso alcolemico del 46enne, ore prima, potesse essere superiore e ciò costituirebbe un ulteriore aggravante. Con ogni probabilità la Procura affiderà la valutazione a un consulente tecnico. Dopo gli ultimi accertamenti medico-legali sulla turista polacca, la salma sarà restituita al marito e ai genitori che, appresa la notizia, hanno comprato il primo biglietto per raggiungere Palermo già ieri sera.