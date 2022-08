Incidente in via Roma, travolto da uno scooter mentre attraversa: è in coma

Turista in coma dopo essere stato travolto da uno scooter in via Roma, mentre stava attraversando la strada. La scorsa notte un ungherese di 53 anni è stato ricoverato dopo un incidente avvenuto intorno alle 2, all'altezza di via Livorno. A investirlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un ragazzo di 27 anni che si trovava alla guida di un Honda Sh. In sella con lui c'era una giovane empolese di 26anni, anche le rimasta gravamente ferita.

Le condizioni dell'ungherese sembrano essere critiche. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118, l'uomo è stato operato d'urgenza al Civico per un profondo trauma cranico ed è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Il giovane conducente dello scooter se l'è cavata con alcune fratture a mani e piedi ed è stato dimesso, mentre la ragazza ha riportato un trauma cranico, la frattura di una vertebra e diverse fratture al volto.

Dopo l'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica che hanno identificato con non poche difficoltà l'uomo di nazionalità ungherese e i due giovani. Da chiarire se i ragazzi indossassero o meno il casco. Ci sono altri dettagli che i vigili cercheranno di accertare per ricostruire la dinamica, come per esempio la velocità con la quale viaggiavano con lo scooter e le modalità con cui il 53enne avrebbe attraversato la strada.

Poche ore dopo una donna di 46 anni, F. M., è stata investita in via Belgio ed è stata ricoverata in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia. Alla guida dell'auto che l'ha travolta, una Fiat Panda, c'era un 57enne che è rimasto sotto choc per l'accaduto ed è stato accompagnato in ospedale. La donna, dopo i primi esami, è stata indotta in coma farmacologico a causa di un delicato trauma alla testa.