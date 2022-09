Tromba d'aria, pullman carico di passeggeri si ribalta sulla Palermo-Sciacca

Sfiorata la tragedia questa sera sulla Palermo-Sciacca. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta al confine tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento e un pullman che stava viaggiando sulla fondovalle si è ribaltato dopo essere stato investito da un fiume di fango. E' successo nel tratto tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia, poco dopo Poggioreale.

A bordo c'erano numerosi passeggeri le cui condizioni non destano comunque preoccupazione. Nell'impatto alcuni di loro sono rimasti contusi ma non hanno riportato traumi significativi. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autogrù per sollevare il mezzo. I passeggeri sono stati poi caricati su un pullman di passaggio.

"Tra le cause probabili dell'incidente - dicono dal dipartimento regionale della Protezione civile - ci sono vari fattori: l'allagamento del manto stradale, la fanghiglia, le pietre e tronchi sull’asfalto. Per fortuna nessun ferito grave. Immediato l’intervento di Anas, vigili del fuoco e carabinieri. I nostri volontari pure attivati sul posto. I passeggeri sono stati tratti in salvo e sono rientrati".

I sindaci: "Situazione drammatica"

La situazione tra le province di Palermo e Agrigento in queste ore è drammatica. L'area è stata investita da una bufera. Esprimono preoccupazione i sindaci di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, e Contessa Entellina, Leonardo Spera, due dei comuni flagellati dal maltempo. "La Palermo Sciacca è impraticabile - spiega Leo Ciaccio al sito Ansa.it -. La strada è invasa da un fiume d'acqua e fango. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. Diverse famiglie che erano nelle loro abitazioni ci hanno segnalato allagamenti e danni. Invitiamo tutti a non uscire in questo momento per precauzione e per consentire ai mezzi di soccorso di operare". Così invece Leonardo Spera: "La situazione è preoccupante. Invitiamo tutti a restare nelle loro case e a non mettersi in viaggio. Nella zona del bivio Gulfa, dove si è ribaltato l'autobus di linea, sono state inviate subito tre ambulanze e una gru che è al lavoro per risollevare il pullman. E' ancora presto per fare una conta dei danni, ma sicuramente sono ingenti".

Raffica di incidenti a Palermo

E il maltempo non ha risparmiato neanche Palermo, portando allagamenti, disagi alla circolazione ma anche incidenti stradali avvenuti nell'arco di poche ore. Sono stati segnalati incidenti alla Zisa, in via Filippo Juvara ad angono con via Vitagliano, in via Ernesto Basile e in corso Calatafimi. Super lavoro per gli agenti della polizia municipale. Dal comando di via Dogali invitano gli automobilisti "a procedere con la massima prudenza".