Incidente con l'auto a Triscina, 36enne di Bagheria muore trafitta dal guardrail

Tragico incidente a Triscina, nel Trapanese. Era originaria di Bagheria la donna di 35 anni, Valentina Vanessa Barzi, morta ieri pomeriggio a causa dello schianto contro il guardrail della Mercedes C220 sulla quale viaggiava con il compagno di 42 anni. L’uomo, rimasto ferito, è stato portato con l’ambulanza all’ospedale di Castelvetrano.

Barzi e il compagno (F.T. le iniziali) stavano percorrendo la strada provinciale 81 quando, per cause ancora da accertare, la loro auto è uscita fuori strada andando a sbattere contro le barriere metalliche. Il 42enne è riuscito a scendere dal mezzo sulle proprie gambe mentre per la donna, trafitta dal guardrail, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti e dunque l’incidente potrebbe essere stato causato dalla pioggia che ha fatto perdere aderenza alla Mercedes. L'altra ipotesi è che il 42enne possa aver accusato un malore al volante.