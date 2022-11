Incidente a Tommaso Natale, auto si schianta contro un traliccio e lo abbatte

Si schianta con l'auto contro un traliccio che poi cade e finisce sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20,30 sulla bretella dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Tommaso Natale. Solo per un puro caso nessuno è rimasto gravemente ferito.

L'automobilista, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi sbattere contro la struttura in metallo alta più di dieci metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno rimosso il traliccio utilizzando una gru. Le operazioni sono state superivisionate da una pattuglia della Polstrada dato che la struttura in metallo finita sul guardrail dell'autostrada.