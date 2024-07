Incidente tra un'auto e uno scooter in via Libertà: traffico in tilt, lunghe code e disagi fino a Mondello

Uno scontro tra un'auto e uno scooter in via Cordova, all'altezza di via Libertà, in prossimità della corsia preferenziale, questo pomeriggio ha mandato il traffico in tilt. Disagi fino a Mondello, con lunghe code e percorsi degli autobus deviati dalla città. I conducenti dei due mezzi sono rimasti lievemente feriti, mentre una squadra dell'infortunistica è sul luogo dell'incidente per i rilievi.

Turisti e bagnanti hanno atteso per oltre un'ora alle fermate che l'806 li riportasse verso la città. "Per andare in centro - racconta chi ha dovuto prendere i mezzi per tornare dalla spiaggia - è stato un incubo. Si cammina a passo d'uomo, via Libertà è paralizzata. Il 101 poi deve fare i conti pure con il restringimento della carreggiata per il rifacimento dei marciapiedi".