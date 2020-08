Incidente sulla strada statale a Trabia, scontro frontale tra due auto: tre feriti

Scontro frontale sulla strada statale a Trabia. Sono due le auto rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato intorno alle 9 in contrada Ginestra, non lontano dal ponte San Leonardo. Tre le persone ferite: una coppia di anziani, di 82 e 75 anni, che si trovava a bordo di una Fiat Punto e un ventunenne che invece era alla guida di una Fiat Panda.

Nonostante il violento impatto nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 arrivati con tre ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Termini Imerese per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro grave incidente è stato registrato all'alba di oggi a Villagrazia di Carini. A destare preoccupazione le condizioni di una diciottenne, portata con un'ambulanza al Trauma center di Villa Sofia. La ragazza, che si trovava con due amici a bordo di una Toyota Yaris andata a fuoco dopo lo schianto contro un muretto, è stata sottoposta in mattinata a un intervento chirurgico.