Tir sbanda sulla Palermo-Catania, 44enne viene sbalzato fuori dal finestrino: è grave

E' successo nel tratto tra Termini Imerese e Trabia, in direzione Palermo. Illeso invece il conducente. Circolazione in tilt

Incidente oggi pomeriggio sull'autostrada Palermo-Catania, nel tratto tra Trabia e Termini Imerese, direzione Palermo. Il conducente di un tir (un autocarro Daily) per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo e il mezzo si è messo di traverso. Il passeggero, si tratta di un 44enne palermitano (L.D. le sue iniziali) nell'impatto è stato sbalzato fuori dal tir.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari e portato subito in ospedale a Palermo: è arrivato al Civico in codice rosso. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco, il 118 e l'Anas. Illesi invece l'autista (G.C. le sue iniziali), di Camporeale, e un altro passeggero. Non risultano coinvolti altri mezzi. Il traffico è andato in tilt.