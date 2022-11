Tir urta il tetto di una galleria, chiuso tratto dell'autostrada Palermo-Mazara

Attraversando la galleria Abate con un tir "fuori sagoma", lungo l’autostrada Palermo-Mazara, ha urtato la sommità della struttura facendo cadere dei calcinacci sull’asfalto e si è allontanato come se nulla fosse. E’ successo stamattina poco dopo le nove sull’A29, nella carreggiata in direzione Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi.

A riferire l'accaduto sono stati alcuni automobilisti che, dopo aver assistito alla scena, hanno subito contattato i numeri d'emergenza per segnalare il problema. I primi ad arrivare sono stati gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso temporaneamente il tratto autostradale in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e del personale dell’Anas per accertamenti sulla stabilità della struttura.

Le squadre del 115 hanno fatto cadere altri calcinacci per scongiurare ogni pericolo per la circolazione. Sino alla fine dell'intervento, gli automobilisti dovranno uscire allo svincolo di Terrasini. La Polstrada ha avviato le indagini per risalire all’autotrasportatore che ha provocato il danno ed è scappato. Nessuno sarebbe riuscito ad appuntare la targa né risulta che quel tratto sia munito di telecamere.