Tir perde il carico, quintali di arance sull'asfalto: traffico paralizzato in viale Regione

Ul tir ha perso il carico di arance che stava trasportando lungo viale Regione Siciliana, all'altezza di via Evangelista Di Blasi, in direzione Trapani. Decine le segnalazioni degli automobilisti che, da questa mattina, sono bloccati nel traffico. Lunghe code di auto fino in corso Calatafimi.

Secondo quanto riferito, il tir che stava viaggiando lungo la circonvallazione avrebbe perso il carico di frutta da macerare che trasportava nel cassonato. Perduto il fermo di sicurezza, quintali di agrumi sarebbero caduti sull'asfalto invadendo la carreggiata centrale e paralizzando la viabilità.

Sul posto immediato l'intervento della polizia municipale presente sul posto con tre squadre per far defluire il traffico su un'unica corsia. Le maestranze sono al lavoro per ripulire l'asfalto reso viscido dalla presenza delle arance.