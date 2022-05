Incidente nella notte a Terrasini, scontro tra due auto in via Dalla Chiesa: quattro feriti

Incendio intorno all'una di notte a Terrasini. Due auto si sono scontrate in via Carlo Alberto Dalla Chiesa (ex via Roma). Si tratta di una Kia Sportage, guidata da un 49enne, sulla quale viaggiavano anche due passeggeri, e di una Lancia Musa, guidata da un giovane di 22 anni che aveva a bordo tre passeggeri, di 33, 19 e 18 anni. Quest'ultima, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

Tutti i passeggeri a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza in ospedale a Partinico. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per verificare il tasso alcolemico e ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra i due mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.