Incidente a Terrasini, si schianta con l'auto contro un muretto: morto un giovane

Incidente mortale a Terrasini. Un ragazzo di 29 anni, Denys Armenenko, ha perso la vita stanotte in un incidente avvenuto in via Calarossa, non lontano dal lungomare Peppino Impastato. A nulla sono serviti i soccorsi prestati dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti per liberare il giovane automobilista rimasto incastrato nelle lamiere accartocciate della macchina. La salma è stata restituita ai familiari.

Secondo quanto ricostruito il giovane, di origine ucraina, proveniva dal lungomare quando, arrivato in prossimità di una rotonda, avrebbe perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il muro di un parco giochi per bambini. Un impatto molto violento che non gli ha lasciato scampo. Tra le ipotesi quella di un malore al volante. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.