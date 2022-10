Incidente sulla statale a Terrasini, scontro in galleria fra un pullman e una moto

Scontro tra un pullman e una moto in galleria. Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Terrasini, lungo la statale 113. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un pullman con a bordo pochi passeggeri e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. L'uomo (di cui non si conoscono le generalità) è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato con l'ambulanza in ospedale. Dalle prime informazioni raccolte le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. In pochi minuti si sono formate lunghe code che hanno reso necessario l'intervento della polizia municipale di Terrasini. I vigili hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire i soccorsi, effettuare i rilievi e ricostruire dinamica. (Articolo in aggiornamento)