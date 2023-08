Incidente in autostrada a Terrasini, scontro tra due auto e tre feriti

Scontro fra due auto sulla Palermo-Mazara del Vallo. E' di tre feriti, fortunatamente tutti in maniera lieve, il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sull'A29, nella carreggiata in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo per Terrasini. Nell'impatto sono rimaste coinvolte una Volkswagen Golf e una Bmw X5. Quest'ultima, dopo una violenta carambola, ha terminato la sua corsa sopra il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas per fornire supporto alla viabilità. Il traffico subito dei rallentamenti ma, una volta terminata la rimozione dei mezzi incidentati, la circolazione tornerà regolare. I tre feriti sono stati soccorsi e portati con l'ambulanza in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.