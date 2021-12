Incidente a Termini, scontro tra due auto in via Libertà: tre feriti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Termini Imerese. Per cause ancora da accertare, intorno alle 15,30, due auto si sono scontrate in via Libertà. Tre persone sono rimaste ferite, due coniugi a bordo di una Fiat Punto e un ragazzo che viaggiava sull'altro mezzo, e sono state trasferite in ambulanza in ospedale.

Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.