Taormina, un uomo di Carini investe un gruppo di ciclisti: uno è ricoverato in gravissime condizioni

Un uomo di Carini ha travolto con la sua auto un gruppo di ciclisti in via Mario Nicolò Garipoli, a Taormina.

L'incidente è accaduto stamattina attorno alle 10 nella strada che dal casello autostradale porta a Taormina, ma non è ancora chiara la dinamica. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l'auto facendo la curva si sia allargata troppo e sia finita contromano centrando in pieno i ciclisti in discesa. Almeno sette i feriti, tra questi un 44enne di Messina in gravi condizioni. L'uomo è stato trasferito in elicottero al Cannizzaro di Catania.

Una bicicletta, così come la targa dell'auto, sono volate dall'altra parte del guard rail. Sul posto polizia e la municipale con il supporto dei carabinieri e le ambulanze del 118 ma anche il sindaco di Taormina Mario Bolognari.

L'anzianto di Carini al volante dell'auto, ancora sotto choc per l'accaduto, è stato sottoposto ai controlli di rito, in particolare all'alcol test.

fonte: MessinaToday