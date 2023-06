Tamponamento fra tre auto in viale Regione Siciliana: due feriti, uno è in codice rosso

E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente avvenuto questa notte in viale Regione. Un tamponamento fra tre auto si è verificato all’inizio dell’autostrada A29, davanti a Leroy Merlin.

Completamente distrutte le auto, con due persone che sono rimaste ferite: un 30enne è stato ricoverato in codice rosso, mentre un 42enne è stato trasportato dal 118 in codice verde al Cervello. Indagini in corso da parte della polizia stradale, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.