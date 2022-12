Natale con maxi tamponamento in viale Regione: sei le auto coinvolte

Natale con maxi tamponamento in viale Regione. No, non è il titolo di un cinepanettone ma quanto accaduto realmente oggi all'altezza di via Perpignano, in direzione Trapani. Sei le macchine coinvolte.

L'incidente a catena, che si è verificato attorno alle 13, ha letteralmente rovinato il pranzo di Natale agli automobilisti coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e gestito il traffico.

Le conseguenze non sono state serie ma le auto sono rimaste per molto tempo ai margini della carreggiata centrale di viale Regione prima di essere rimosse.