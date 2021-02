Incidente vicino al Forum, auto si schianta contro guardrail: morta una sedicenne

Si schiantano con l'auto contro un guardrail, muore una ragazza di 16 anni. La tragedia è avvenuta ieri sera vicino al Forum, lungo strada che collega lo svincolo autostradale di Villabate al centro commerciale in zona Brancaccio. La vittima è Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia, che viaggiava sul sedile passeggero di una Fiat 500X di colore blu metallizzato.

Dopo il violento impatto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, sbalzata fuori dall'abitacolo per via del violento impatto. I vigili urbani hanno eseguito i rilievi stradali per ricostruire la dinamica e chiarire cosa abbia provocato l'incidente in cui per il momento sembra non siano coinvolti altri mezzi.

Il conducente dell'auto, il ventunenne M.G., se l'è cavata con alcune contusioni e qualche escoriazione. Per precauzione è stato portato in ospedale dov'è stato sottoposto ad alcuni esami per verificare in quali condizioni si trovasse al momento dell'impatto. L'auto è stata sequestrata per eseguire ulteriori accertamenti che possano chiarire le cause dell'incidente.