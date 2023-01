Incidente a Misilmeri, coinvolti un pullman e due auto: chiuso tratto della Palermo-Agrigento

Due auto e un pullman coinvolti in un incidente sulla Palermo-Agrigento. E' successo questa mattina, intorno alle 8.30, all'altezza di Misilmeri. Ad avere la peggio un 79enne che guidava una Opel Corsa. Per estrarlo dalle lamiere accartocciate del veicolo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che poi hanno affidato l'automobilista ai sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso sul posto e accompagnato al Civico. Per il momento i medici non hanno sciolto la prognosi: le condizioni sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due automobilisti avrebbe superato un pullman dell'Ast prima di schiantarsi contro l'altro mezzo che stava percorrendo la statale nel verso opposto. Dopo il violento impatto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Lercara, alcune pattuglie dei carabinieri e il personale dell'Anas. In pochi minuti si sono formate lunghe code, una tratto della statale è stato chiuso e il traffico è stato deviato su Misilmeri per consentire ai viaggiatori di superare il luogo interessato dall'incidente.