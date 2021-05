Incidente sulla statale ad Alia, fidanzati si schiantano con l'auto contro un albero

Un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 21 sono stati portati in ospedale dopo il violento impatto registrato ieri sera. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Dopo i risultati dell'alcol test l'automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Due fidanzati si schiantano con l’auto contro un albero. L'incidente è avvenuto ieri sera lungo la strada statale 121, nel territorio di Alia. Ad avere la peggio sono stati un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 21. Il primo è stato portato in elicottero al pronto soccorso del Civico dov’è entrato in codice rosso, mentre la giovane è stata affidata ai medici dell’ospedale di Agrigento che l'hanno dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Secondo una prima ricostruzione il giovane automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, una Volkswagen Beetle, finendo fuori strada per poi concludere la corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che hanno eseguito i rilievi. Dopo i risultati del test alcolemico il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sequestrata l'auto per accertamenti.

Articolo aggiornato alle ore 11.30 del 3 maggio 2021 // denuncia automobilista