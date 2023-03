Incidente a Termini Imerese, schianto fra tre mezzi: automobilista in prognosi riservata

Scontro fra un camion e due auto vicino all'agglomerato industriale di Termini Imerese. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla strada statale 113, non lontano dall'ex stabilimento Fiat e dal Todis Centro Himera. Due le persone ferite e soccorse dal personale del 118. Uno di loro (G. R. di Carini) è stato ricoverato all'ospedale Cimino: le sue condizioni sono gravi, la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno dato supporto per gestire la viabilità, e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione G. R., che si trovava al volante di una Ford Focus, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una Fiat Panda e un camion che percorrevano la strada nel senso opposto.

I vigili urbani di Termini Imerese hanno analizzato i segni lasciati sull'asfalto per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente e accertare per quale motivo il conducente della Ford Fiesta, andata completamente distrutta, abbia perso il controllo del mezzo. Due le ipotesi: l'alta velocità o un malore alla guida. I mezzi sono stati sequestrati per accertamenti.